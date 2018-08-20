قال مصرف قطر المركزي إنه وقع مع البنك المركزي التركي اتفاقية بشأن #مبادلة_العملات لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد حليف تركيا الخليجي بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.
وذكر مصرف #قطر_المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن الاتفاقية، التي وقعها محافظا البنكين المركزيين يوم الجمعة، ستنشئ "خطا ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة".
قطر المركزي يوقع اتفاقية لمبادلة العملة مع نظيره التركي
قال مصرف قطر المركزي إنه وقع مع البنك المركزي التركي اتفاقية بشأن #مبادلة_العملات لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد حليف تركيا الخليجي بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.