قطر المركزي يوقع اتفاقية لمبادلة العملة مع نظيره التركي

قال مصرف قطر المركزي إنه وقع مع البنك المركزي التركي اتفاقية بشأن #مبادلة_العملات لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد حليف تركيا الخليجي بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.



وذكر مصرف #قطر_المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن الاتفاقية، التي وقعها محافظا البنكين المركزيين يوم الجمعة، ستنشئ "خطا ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة".