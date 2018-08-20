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قطر المركزي يوقع اتفاقية لمبادلة العملة مع نظيره التركي

المصدر: دبي - رويترز
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قال مصرف قطر المركزي إنه وقع مع البنك المركزي التركي اتفاقية بشأن #مبادلة_العملات لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد حليف تركيا الخليجي بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.

وذكر مصرف #قطر_المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن الاتفاقية، التي وقعها محافظا البنكين المركزيين يوم الجمعة، ستنشئ "خطا ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة".

كلمات دالّة

#مبادلة العملات, #قطر المركزي

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