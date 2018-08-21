الدولار يهبط قبيل مباحثات تجارية بين الصين وأميركا

هبط #الدولار مع تراجع إقبال المستثمرين على عملة الملاذ الآمن في ظل زيادة التفاؤل بشأن المباحثات التجارية القادمة بين الولايات المتحدة والصين، وبعد أن انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.



وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء #العملة_الأميركية مقابل سلة تضم 6 عملات منافسة 0.3 بالمئة إلى 95.83 في جلسة التعاملات بأميركا الشمالية قبيل مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين من المقرر أن تعقد خلال الأسبوع الجاري.



ويأمل المستثمرون في أن تخفف هذه المباحثات التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.



وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال جلسة الاثنين بعد مقابلة أجرتها رويترز مع ترمب قال فيها إنه سينتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا واصل رفع أسعار الفائدة وإن على البنك المركزي أن يكون أكثر استيعابا وإنه "يجب أن يحصل على المزيد من المساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي".



كما تراجعت العملة الأميركية مقابل #اليورو الذي كان قد تضرر من مخاوف من أن أزمة العملة في تركيا قد تضر ببنوك منطقة اليورو، وأيضا من الضبابية التي تكتنف الميزانية المزمعة لحكومة إيطاليا.



ومقابل العملة الأميركية، ارتفع اليورو 0.34% إلى 1.148 دولار خلال يوم أمس.



وهبطت الليرة التركية أمس الاثنين 1.5 بالمئة متأثرة بخفض وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ووكالة موديز تصنيف الديون السيادية للبلاد أكثر صوب المنطقة العالية المخاطر.