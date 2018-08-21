الليرة تحاول لململة خسائرها.. متجاهلة "لامبالاة" ترمب

ارتفعت #الليرة_التركية قليلا مقابل الدولار في تعاملات هزيلة اليوم الثلاثاء، متجاهلة تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي استبعد فيها الموافقة على أي مطالب لتركيا، مقابل الإفراج عن قس أميركي محتجز.



وفي مقابلة مع رويترز أمس الاثنين، قال #ترمب إنه غير مهتم بأن يلحق موقفه الصارم أضرارا بالاقتصاد الأوروبي واقتصادات الأسواق الناشئة في نهاية المطاف.

موضوع يهمك رفضت إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب محاولة من تركيا لربط الإفراج عن #القس_الأميركي #أندرو_برانسون بوقف التحقيق مع... ترمب يرفض عرضاً تركياً للإفراج عن القس اقتصاد



وبلغت العملة التركية 6.0700 ليرة للدولار بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، لترتفع بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 6.0865 أمس الاثنين، حين دخلت الأسواق التركية في عطلة عيد الأضحى التي تستمر بقية الأسبوع.



ولم يعلق مسؤولو الحكومة التركية على تصريحات ترمب في حديثهم بعد صلاة عيد الأضحى.



وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام، نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة، وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.