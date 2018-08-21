انتقاد ترمب للفيدرالي هوى بالدولار.. وأنعش أونصة الذهب

ارتفعت #أسعار_الذهب اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بدعم من تراجع الدولار بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إنه "غير سعيد" برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1194.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق 1196.27 دولار للأونصة وهو أعلى مستوياته منذ 14 أغسطس/آب.



وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 % إلى 1200.60 دولار للأونصة.



وانخفض #الدولار أمام عملات رئيسية ومقابل الين اليوم الثلاثاء، بعدما انتقد ترمب في مقابلة مع رويترز رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول لرفعه أسعار الفائدة.



وفي أحدث المعاملات، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى 0.30 بالمئة إلى 95.608.



ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 14.79 دولار للأونصة.



وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 799.90 دولار للأونصة، في حين صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 913.50 دولار للأونصة.