الليرة تستقر بعد اتهام بولتون أنقرة بارتكاب "خطأ كبير"

استقرت #الليرة_التركية، التي تواجه ضغوطا، مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعدما قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تركيا ارتكبت "خطأ كبيرا" بعدم إطلاق سراح القس الأميركي المحتجز أندرو برانسون بتهم تتعلق بالإرهاب.



وفقدت الليرة 37% من قيمتها منذ بداية العام، في أزمة أثارتها مخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان على السياسة النقدية، وتفاقمت جراء نزاع مع واشنطن.



وبلغت العملة التركية 6.0820 ليرة للدولار الساعة 09:33 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع إغلاق أمس الثلاثاء عند 6.0600 ليرة.

وكان التداول هزيلا عن المعتاد وربما كان معظمه في الأسواق الخارجية، بعدما أغلقت الأسواق التركية في منتصف نهار الاثنين في عطلة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى.

وكان بولتون أكد أن اتفاق مبادلة العملة مع البنك المركزي القطري "غير كافٍ" لمساعدة #الاقتصاد_التركي .

وتأتي هذه التصريحات في وقت قال مصرف قطر المركزي إنه وقع مع البنك المركزي التركي، الاثنين، اتفاقية بشأن #مبادلة_العملات لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد حليف تركيا الخليجي بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.