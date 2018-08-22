اليورو يتراجع لـ1.15 دولار.. لهذين السببين

تراجع #اليورو اليوم الأربعاء بعد موجة صعود استمرت أربعة أيام دفعته للصعود إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، مع ترقب الأسواق أنباء عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وتماسك #الدولار بعدما سجل هبوطا حادا هذا الأسبوع حين انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة.



ومن المتوقع أن يؤكد محضر آخر اجتماع للمركزي الأميركي أن البنك يتجه لرفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام.



وتراجع اليورو 0.1 % إلى 1.1563 دولار، لكنه يزيد أكثر من سنتين عن أدنى مستوى في 14 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي بفعل القلق من انتشار عدوى أزمة العملة في تركيا وتجدد المخاوف المرتبطة بالاضطرابات السياسية في إيطاليا.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء #العملة_الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بسنبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 95.276.



وفي أسواق هادئة، سجل الدولار الأسترالي أكبر تحرك بين العملات الكبرى، منخفضا 0.4 بالمئة.



وجرى تداول الدولار الأسترالي، الذي يظل متأثرا بأي مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، عند 0.7345 دولار

أميركي، بعيدا عن أدنى مستوياته في 20 شهرا الذي بلغه الأسبوع الماضي.



ومن المقرر أن تبدأ المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن وقت لاحق اليوم، لكن التوقعات منخفضة بصفة عامة.



وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2885 دولار أميركي اليوم.



وكانت العملة البريطانية زادت 0.8 بالمئة أمس بعدما قال كبير مفاوضي بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب إن بلاده ما زالت واثقة من أن بإمكانها التوصل لاتفاق على الانفصال مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر تشرين الأول.



وارتفع الدولار الأميركي 0.1 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 110.41 ين، بعدما نزل إلى 109.775 ين في الأسواق الخارجية مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر يونيو حزيران.



وصعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوياته في أسبوعين عند 0.6772 دولار أميركي، بعدما أشارت بيانات مبيعات التجزئة المحلية القوية في الربع الثاني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز توقعات البنك المركزي.



وفي أحدث المعاملات جرى تداول العملة النيوزيلندية عند 0.6703 دولار أميركي.



وانخفض اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.2 بالمئة إلى 6.8442 يوان للدولار الأميركي مع ضعف عام في عملات الأسواق الناشئة، وإن كانت الخسائر محدودة. وارتفعت الليرة التركية نصف بالمئة.