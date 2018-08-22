نيكاي الياباني يغلق مرتفعا بدعم أسهم التكنولوجيا

أغلق المؤشر #نيكاي للأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الأربعاء بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا التي اقتفت أثر مكاسب نظيرتها الأميركية، لكن قطاع الاتصالات شهد تقلبا بفعل أنباء عن أن الحكومة تريد خفض رسوم المحمول.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.64 بالمئة لينهي الجلسة عند 22362.55 نقطة، بعد تراجعه لفترة قصيرة في أوائل التعاملات.

وحققت أسهم قطاع التكنولوجيا أداء متفوقا، حيث صعد سهم أدفانتست كورب 1.6 بالمئة وطوكيو إلكترون 2.4 بالمئة.

وربحت أسهم شركات التصدير، إذ ارتفع سهم هوندا موتور 1.9 بالمئة وكوماتسو 2.4 بالمئة.

على الجانب الآخر، شهدت أسهم كبرى شركات الاتصالات اللاسلكية في اليابان، كيه.دي.دي.آي كورب وإن.تي.تي دوكومو ومجموعة سوفت بنك، تقلبات خلال جلسة اليوم.



وواصل بعض تلك الأسهم الهبوط، بعدما قال مصدر كبير بوزارة الاتصالات لرويترز إن اليابان تهدف إلى إجبار شركات الاتصالات اللاسلكية على خفض الرسوم الشهرية ووقف الربط بين تكلفة الهواتف الذكية والخدمات اللاسلكية.



وأغلقت أسهم كيه.دي.دي.آي منخفضة 1.9 بالمئة بينما تراجعت أسهم إن.تي.تي دوكومو 0.6 بالمئة، لتقلص خسائرها بعدما هبطت بما يصل إلى 3.3 بالمئة في أوائل التداولات.

ونزلت أسهم سوفت بنك 3.1 % في أوائل التعاملات، لكنها أغلقت مرتفعة 1.3%.

وارتفع المؤشر #توبكس الأوسع نطاقا 0.77 بالمئة ليغلق عند 1698.37 نقطة.