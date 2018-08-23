الذهب ينخفض مع صعود الدولار بدعم مخاوف الرسوم الجمركية

انخفضت أسعار #الذهب اليوم الخميس، بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه #الدولار بفعل المخاوف من جولة أخرى من الرسوم الجمركية الأميركية على الصين وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1191.62 دولار للأونصة.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 13 أغسطس آب عند 1201.51 دولار في الجلسة السابقة، لكنه فشل في التمسك بالمستوى النفسي المهم البالغ 1200 دولار بعد أن ارتفع من أدنى مستوى في عام ونصف العام والذي لامسه الأسبوع الماضي، بحسب ما ورد في "رويترز".



وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1197.8 دولار للأونصة.

وقال مدير التداول لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونغ كونغ بيتر فونج "الناس قلقون بشأن الجولة الجديدة من #الرسوم_الجمركية_الأميركية على الصين ويشترون الدولار الذي يُنظر إليه كملاذ آمن حاليا".



ويجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون للمرة الأولى في أكثر من شهرين للعثور على وسيلة للخروج من النزاع التجاري العميق بين البلدين، لكن لا توجد أدلة على أن المناقشات التي تجرى على مستوى منخفض ستوقف جولة جديدة من الرسوم الأميركية تدخل حيز النفاذ اليوم.



وفقد الذهب، الذي تراجع ما يقرب من 13 بالمئة منذ بلغ المستوى المرتفع 1365.23 دولار في أبريل نيسان، جاذبيته كملاذ آمن في ظل أزمة العملة التركية والنزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد صوب شراء الدولار الأميركي بدلا من الذهب.



ويشير محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن المركزي الأميركي يمضي على مسار زيادة أخرى في أسعار الفائدة بعد أن زادها مرتين هذا العام.



ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من ست عملات ليسجل مؤشره 95.411.



وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 14.62 دولار للأونصة.



وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 781.05 دولار للأونصة، في حين تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 916.70 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 928.50 دولار أمس الأربعاء.