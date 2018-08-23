عقوبات ترمب تهبط بالروبل الروسي لأدنى مستوى في عامين

سجل #الروبل الروسي أدنى مستوياته مقابل الدولار في أكثر من عامين، اليوم الخميس، متأثراً بالمخاوف من فرض مزيد من العقوبات على روسيا وشراء عملات أجنبية لاحتياطيات البلاد.



وبحلول الساعة 08:51 بتوقيت غرينتش، تراجع الروبل 1.19% أمام الدولار إلى 68.84 بعدما سجل 68.96 روبل للدولار وهو أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2016.



وخسر الروبل 0.6% ليجري تداوله عند 79.61 مقابل اليورو وهو أقل مستوياته منذ أبريل نيسان الماضي.



وقال محللون لدى في.تي.بي كابيتال في مذكرة "المعنويات، خاصة بين المستثمرين العالميين، تظل شديدة التأثر بحديث العقوبات".



وتعززت المخاوف من عقوبات جديدة بفعل أحدث التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة، وفي ضوء التحقيق الذي يجريه المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، بشأن تأثير روسي مزعوم على الانتخابات الأميركية.



وتأثر الروبل أيضاً بمشتريات عملات أجنبية من أجل احتياطيات الدولة. واشتري البنك #المركزي_الروسي عملات أجنبية بقيمة 20.1 مليار روبل (300.1 مليون دولار) للاحتياطيات في 21 أغسطس آب، مقارنة مع ما قيمته 17.5 مليار روبل في اليوم السابق.