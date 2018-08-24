أسهم أوروبا تستبق انفراجة متوقعة للحرب التجارية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم في أعقاب تعافي الأسهم الصينية من الخسائر المبكرة التي منيت بها بعد اختتام مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين دون إحراز تقدم، وإن كانت لم تطح بآمال التوصل إلى حل للخلاف في وقت لاحق.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة مع صعود معظم البورصات في القارة وتحقق مكاسب في قطاع التعدين.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.4 بالمئة بعدما كان من بين الأسوأ أداء هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر قطاع المواد الأساسية 0.7 بالمئة مع تعافي أسعار النحاس.

وقال محللون إن المستثمرين سيتوخون الحذر على الأرجح قبيل كلمة يلقيها في وقت لاحق من يوم الجمعة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم بارول من المتوقع أن يعطي خلالها إشارات جديدة على اتجاه السياسة النقدية بالولايات المتحدة.