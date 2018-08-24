الذهب يصعد مع ترقب توجهات أسعار الفائدة الأميركية

ارتفع الذهب يوم الجمعة بعد أن هبط في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستشفاف أي إشارات جديدة على اتجاهات #السياسة_النقدية_الأميركية.

وارتفع الذهب 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1188.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هبط 0.9 بالمئة يوم الخميس. وارتفعت الأسعار بنحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في #العقود_الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1195 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلال اجتماع سنوي للبنك المركزي في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ويتفق واضعو سياسات البنك المركزي الأميركي على نطاق واسع على أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع أكثر هذا العام والعام المقبل على الرغم من عدم رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مثل هذه الخطة وفقا لما أشار إليه اثنان من واضعي السياسات يوم الخميس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 14.58 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 782.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 919.85 دولار للأوقية.