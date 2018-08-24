ماذا فعلت إدانة مستشاري ترمب بالدولار؟

هبط #الدولار يوم الجمعة قبيل كلمة لرئيس #مجلس_الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ويأمل المستثمرون أن تعطي إشارة على خطط البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية ورد الفعل على الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الآونة الأخيرة.

وكانت #العملة_الأميركية قد ارتفعت يوم الخميس بدعم من مجموعة جديدة من الرسوم في الصراع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين ومحضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أشار إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

لكنها تراجعت يوم الجمعة وتتجه إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس.

وقال محللون إن تنامي #الضبابية_السياسية في الولايات المتحدة بسبب الإدانة الجنائية لاثنين من مستشاري ترمب السابقين هذا الأسبوع أبقت الدولار تحت ضغط على الرغم من تشديد السياسة النقدية الأميركية بأكثر مما هو الحال في أي مكان آخر.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات كبرى 0.2 بالمئة إلى 95.5.

ومع تراجع الدولار يوم الجمعة، ارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1563 دولار معوضا بذلك بعض الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة عندما انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة.

وهبط الدولار الأسترالي 1.4 بالمئة يوم الخميس ليصبح الأسوأ أداء بين عملات دول مجموعة العشر بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ يناير 2017 عند 0.7202 دولار أسترالي للدولار الأميركي الأسبوع الماضي.