الأسهم الأميركية تصعد بدعم مؤشرات رفع الفائدة

سجل المؤشر القياسي #ستاندر_آند_بورز_500 في بورصة #وول_ستريت أطول سلسلة مكاسب ليغلق الجمعة عند مستوى قياسي جديد مع تأكيد #جيروم_باول رئيس مجلس الاحتياطي الوتيرة الحالية للبنك المركزي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 133.37 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 25790.35 نقطة بينما صعد المؤشرستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 17.71 نقطة، أو 0.62 بالمئة، ليغلق عند 2874.69 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 67.52 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 7945.98 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 0.47 بالمئة وستاندرد اند بورز 0.87 بالمئة وناسداك 1.66 بالمئة.