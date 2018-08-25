الحرب التجارية تقيد مكاسب أسواق المعادن

صعدت أسعار النحاس مسجلة أول مكاسب في أربعة أسابيع بدعم من #تراجع_الدولار رغم أن القلق بشأن #الطلب_الصيني من المتوقع أن يقيد المكاسبK بينما يستمر النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفعت عقود النحاس القياسية في #بورصة_لندن للمعادن 2 في المئة لتغلق عند 6105 دولارات للطن، ولتنهي الأسبوع مرتفعة حوالي 3 بالمئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل يونيو حزيران.

وتراجع مؤشر الدولار 0.6 بالمئة بعد أن دافع #جيروم_باول رئيس #مجلس_الاحتياطي_الفيدرالي عن نهج البنك المركزي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة. وضعف الدولار يجعل السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقال محللون إن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ستوجد اضطرابات في السوق لكن الاتجاه العام يميل نحو ارتفاع أسعار المعادن.

ومن بين #المعادن_الصناعية الأخرى، ارتفع #الألومنيوم واحدا بالمئة إلى 2095 دولارا للطن بينما صعد الرصاص 1.5 بالمئة إلى 2085 دولارا للطن بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ الرابع عشر من أغسطس آب عند 2086 دولارا للطن ومسجلا أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر.

وارتفع #الزنك 2.7 بالمئة إلى 2534 دولارا للطن، بينما أغلق القصدير منخفضا 0.5 بالمئة إلى 18995 دولارا للطن.

وأنهى #النيكل جلسة التداول مرتفعا 1.1 بالمئة إلى 13415 دولارا للطن.