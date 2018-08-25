باول: مواصلة رفع الفائدة أفضل للاقتصاد الأميركي

قال #جيروم_باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن زيادات مطردة بأسعار الفائدة "هي أفضل سبيل لحماية انتعاش الاقتصاد الأميركي والحفاظ على أقوى نمو ممكن للوظائف والإبقاء على التضخم تحت السيطرة".

وتحدث باول بعد أيام من انتقاد الرئيس #دونالد_ترمب لنهج #البنك_المركزي_الأميركي في زيادة أسعار الفائدة، وذلك في ندوة بحثية سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج، مضيفا أحب "أن أشرح لماذا يعتقد زملائي وأنا أن هذه العملية التدريجية... تبقى مناسبة".

وقال "الاقتصاد قوي. التضخم قرب مستوى 2 بالمئة الذي نستهدفه، ومعظم الناس الذين يريدون وظيفة يجدونها... إذا استمر النمو القويفي الدخل والوظائف فإن المزيد من الزيادات التدريجية في النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية ستكون مناسبة على الأرجح".

ومن المتوقع أن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، وربما يرفعها مرة أخرى في ديسمبر كانون الأول، وأن يواصل ما يسميه "تطبيع" السياسة النقدية في 2019.