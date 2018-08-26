بورصة الكويت تعود للعمل بعد أسبوع "سيّئ"

تعود البورصة الكويتية إلى نشاطها اليوم الأحد، بعد أسبوع سيئ شهدته قبل نهاية عطلة عيد الأضحى، تراجع فيه متوسط السيولة المتداولة بنسبة 44% على أساس أسبوعي ليبلغ 16 مليون دينار.

وكانت البورصة شهدت خسائر رأسمالية بقيمة تزيد عن 800 مليون دولار، عزتها بيوت الاستثمار ومنها شركة "بيان" للاستثمار إلى تداعيات الأزمتين التركية الأميركية، حيث شهدت أسهم في السوقين الأولى والرئيسية ضغوطاً بيعية انعكست سلباً على مؤشراتها الثلاثة.

ويأتي ذلك على الرغم من التفاؤل بالترقية الفعلية للبورصة في سبتمبر إلى مؤشر #فوتسي.