أسهم اليابان تغلق عند أعلى مستوى في 10 أسابيع

أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني مرتفعاً إلى أعلى مستوى في عشرة أسابي، اليوم الاثنين، مقتفياً أثر بورصة #وول_ستريت بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي #الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، أن المجلس ملتزم باستراتيجية الرفع التدريجي لأسعار الفائدة من أجل حماية النمو الاقتصادي.

وارتفع مؤشر "نيكاي" القياسي 0.9% إلى 22799.64 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس عشر من يونيو.

واقتفت الأسهم اليابانية أثر المكاسب التي حققتها الأسهم الأميركية، وارتفعت جميع القطاعات ما عدا التعدين والشحن والطيران. وقادت المكاسب أسهم الشركات المصدرة مثل شركات إنتاج السيارات والتكنولوجيا.

وقفز سهم "تويوتا موتور" 2% و"هوندا موتور" 1.4% و"طوكيو إلكترون" 2% و"تي.دي.كيه" 2.7%.

وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 1.2%، لينهي اليوم عند 1728.95 نقطة.