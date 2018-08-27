الذهب يتراجع وتداولات تكبح خسائره

تراجع الذهب، اليوم الاثنين، مع تعافي الدولار بعض الشيء، لكن تغطية المراكز المدينة حدت من الخسائر بعد أن زاد المعدن الأصفر نحو 2% في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1203.67دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش.

قفز المعدن الأصفر 1.7% يوم الجمعة في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ مايو 2017. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1210.60 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى، بنسبة 0.1%. وكان المؤشر هبط بنحو 1% في الجلسة السابقة تحت ضغط تعليقات رئيس مجلس #الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التي أشار فيها إلى التدرج في رفع أسعار الفائدة.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيراً يذكر في التعاملات الفورية لتستقر عند 14.80 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.9% إلى 783.25 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.5% إلى 931.20 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر عند 940.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.