الذهب يحوم حول 1200 دولاراً مع استقرار الدولار

استقر الذهب قرب 1200 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين مع استقرار الدولار بعد تراجعه في الجلسة السابقة عندما أعاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التأكيد على عزم البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الأميركية تدريجيا.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة عند 1206.96 دولار للأوقية في حين استقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1213.90 دولار.

لم تغير تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي يوم الجمعة توقعات السوق لمزيد من التشديد النقدي رغم معارضة الرئيس دونالد ترمب لذلك.

لكن السوق لمست ميلا للتيسير النقدي في تصريحات باول بعد ما قال إن النهج التدريجي في رفع أسعار الفائدة يظل الأنسب لحماية الاقتصاد الأميركي والإبقاء على نمو الوظائف قويا والتضخم تحت السيطرة.

دفع ذلك الذهب للصعود 1.7 بالمئة يوم الجمعة في أكبر مكاسبه ليوم واحد بالنسبة المئوية منذ مايو 2017.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 14.80 دولار للأوقية في حين زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 796 دولارا وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة ليسجل 944 دولارا مقتربا بذلك من أعلى مستوى في شهر.