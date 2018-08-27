الليرة التركية تخسر 4% مع بداية الأسبوع الحالي

هبطت #الليرة_التركية حوالي 4% أمام الدولار مع انطلاق الأسبوع الجديد، ومع استئناف التداول في الأسواق المحلية بعد عطلة استمرت أسبوعاً تزامناً مع عطلة عيد الأضحى، وسط تركيز المستثمرين مجدداً على الخلاف المرير بين أنقرة وواشنطن بسبب قس أميركي يخضع للمحاكمة في #تركيا.

وقال يزن الشقفة كبير استراتيجي الأسواق لدى One Financial Markets إن العوامل التي تقف وراء ضعف الليرة التركية، تظل تراوح مكانها دون اتخاذ إجراءات مهمة من قبل الجانب التركي.

وأشار الشقفة في مقابلة مع "العربية" إلى 3 عوامل تضغط على الليرة التركية، تتمثل في التضخم المرتفع الذي وصل إلى نحو 16%، والحرب التجارية مع أميركا والسياسة الرخوة للبنك المركزي التركي.

ومع ارتفاع الدولار على الصعيد العالمي، نزلت #العملة_التركية لتصل إلى 6.19 ليرة للدولار، مقارنة مع ست ليرات عند الإغلاق يوم الجمعة وهو ما يعني خسائر أكثر من 3% في بداية تداولات اليوم.



موضوع يهمك رفض القضاء التركي، الجمعة، التماساً آخر للإفراج عن #القس_الأميركي #أندرو_برونسون الذي أثار احتجازه ثم وضعه في... محكمة تركية ترفض مجددا إطلاق سراح القس الأميركي العرب و العالم



وخسرت الليرة نحو 39% من قيمتها أمام العملة الأميركية منذ بداية العام، وتغذي أزمة العلاقات الأميركية التركية خسائرها التي أطلقتها ابتداء بواعث القلق من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وجاءت التعاملات دون المعتاد وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية.