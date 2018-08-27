اليوان يسجل أعلى مستوياته في أسبوعين ونصف أمام الدولار

سجل اليوان الصيني ارتفاعاً إلى أعلى مستوياته أمام الدولار في أسبوعين ونصف، بعد أن عدل المركزي الصيني آلية "تحديد متوسط سعر العملة " الذي يعمل بها عادة لتثبيت سعر اليوان في نطاق معين، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار السوق في ظل استمرار قوة الدولار وتفاقم التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.

وتشير الخطوة التي قام بها المركزي الصيني إلى عدم ارتياحه لتراجع سعر اليوان أكثر من ذلك، والذي استمر لفترة قياسية بلغت عشرة أسابيع.

ويرى المركزي أن ذلك سيؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال إلى خارج الدولة ما سيضغط بالتالي على النمو، في فترة تتسم بالتوترات التجارية أساسا.