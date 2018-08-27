ثقة في الريال.. السياح السعوديون خفضوا شراء "الأجنبي"

كشف تقرير حكومي أن #السعوديين_المسافرين إلى الخارج انخفض شراؤهم للنقد الأجنبي من البنوك المحلية لمستويات قياسية، ففي الربع الثاني من العام الحالي 2018 تراجعت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي للمواطنين المسافرين للخارج إلى 51 مليون ريال (رغم تزامنها مع بداية الإجازة الصيفية)، بنسبة تراجع 56.78%، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي التي سجلت 118 مليون ريال.

ويعد الإقبال الربعي على العملة الأجنبية الأدنى مقارنة بعدة أعوام ماضية، في إشارة إلى ثقة التحويل المباشرة من الريال إلى العملات الأخرى عند السفر إلى الخارج.

وخفضت البنوك المحلية مبيعاتها من النقد الأجنبي إلى المصارف الخارجية لمستويات قياسية خلال العام الحالي، إذ سجلت مبيعاتها أدنى مستوى لها بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالسنوات الماضية، ففي عام واحد فقط انخفضت المبيعات من النقد الأجنبي بنسبة 17.44%، ليصل إجمالي تلك المبيعات في 90 يوما نحو 236.09 مليار ريال، متراجعة بقيمة 49.87 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت 285.96 مليار ريال، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وتزامن مع خفض البنوك لمبيعاتها من #النقد_الأجنبي، توقف البنوك نهائيا عن بيع تلك العملات لمحلات الصرافة للشهر الـ 12 على التوالي، بدءا من شهر يوليو لعام 2017 حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2018، بعد أن كان إجمالي المبيعات من العملات الأخرى تتجاوز المليار ريال خلال الربع الواحد في الأعوام السابقة.

فيما سجل إقبال الجهات الحكومية على العملات الأجنبية ارتفاعا قياسيا في الربع الثاني من العام الحالي 2018، لتصل إجمالي مشترياتهم نحو 17.28 مليار ريال، وبلغت نسبة ارتفاعها 70.89%، مقارنة بالربع الأول من 2018 التي سجلت مشترياتهم 10.11 مليار ريال.

يذكر أن #الريال_السعودي سجل مستويات قياسية عدة أمام العديد من العملات الأخرى، إذ تجاوزت قيمته للعملة التركية خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع تفوق قيمته على نظيره البرازيلي لأول مرة منذ أعوام عدة، فيما تجاوزت قيمة الريال 18 روبية هندية.