الأسهم الأوروبية تبلغ ذروتها في أسبوعين بعد اتفاق نافتا

صعدت #الأسهم_الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق تجارة لترتفع #شركات_السيارات مجددا في يوم هادئ بوجه عام على صعيد أخبار الشركات.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين وزاد المؤشر داكس الألماني، الغني بشركات التصدير، 0.3% أيضا.



وتقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6% إثر عطلة أمس الاثنين مستفيدا من أداء ضعيف للجنيه الإسترليني.



وحقق قطاع السيارات الأوروبي بعض أكبر المكاسب حيث صعد مؤشره 1% بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين على تعديل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية #نافتا. ويضغط ذلك على كندا كي توافق على شروط جديدة في #تجارة_السيارات وتسوية النزاعات.



وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3%.