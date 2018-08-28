نيكاي يغلق عند أعلى مستوى منذ 15 يونيو

كسر المؤشر نيكاي الياباني حاجز 23 ألف نقطة اليوم الثلاثاء بفضل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك قبل أن يبدد معظم مكاسبه بفعل بيع لجني الأرباح، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف يونيو حزيران.



وختم نيكاي تعاملات اليوم مرتفعا 0.1% إلى 22813.47 نقطة.



واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك أمس الاثنين على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وهو ما يضع ضغوطا على كندا للموافقة على شروط جديدة لتجارة السيارات وقواعد تسوية النزاعات للبقاء في الاتفاقية التي تضم الدول الثلاث.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% اليوم مسجلا 1731.63 نقطة. وفاقت الأسهم المرتفعة تلك المتراجعة بواقع 1018 إلى 982.



وارتفعت أسهم أكبر ثلاث شركات سيارات يابانية، والتي لها مصانع في المكسيك، حيث زاد سهم تويوتا 0.9% بينما قفز سهما نيسان وهوندا 1.3%.