"القاهرة للاستثمار"تبدأ جولة خارجية للترويج لطرح أسهمها

تبدأ شركة #القاهرة_للاستثمار والتنمية العقارية جولة خارج مصر للترويج لعملية طرح 38% من أسهمها في البورصة على أن يتم الطرح بنهاية الشهر المقبل.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، في #مصر قد اعتمدت في نهاية يوليو قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة في #البورصة_المصرية، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.

ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما أن معدلات السيولة على أسهم الشركة كانت أقل من معدلات السيولة للسوق.

يذكر أن نص المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، "التي تم إلغاؤها "، "وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركات المقيدة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها إلا لمرة واحدة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد آخر تجزئة في البورصة.