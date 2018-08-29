توقعات النمو تقفز بالأسهم الأميركية لمستويات قياسية

سجلت #الأسهم_الأميركية اليوم مستويات قياسية جديدة لمؤشري #ناسداك و #ستاندرد_آند_بورز في بورصة #وول_ستريت.

يأتي هذه الصعود للأسهم الأميركية بعد أن رفعت #الحكومة_الأميركية تقديراتها للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام الحالي إلى 4.2% من 4.1% وهي أسرع وتيرة للنمو الاقتصاد في الولايات المتحدة منذ الربع الثالث من العام 2014.

وتأتي هذه التقديرات بزيادة 0.1% عن توقعات يوليو الماضي لتعكس ارتفاع الإنفاق على البرمجيات وانخفاض واردات النفط.

وجاء النمو القوي بالربع الثاني مدفوعاً بعوامل غير متكررة مثل حزمة #خفض_الضرائب بتريليون ونصف التريليون دولار التي دعمت انفاق المستهلكين، إضافة الى تصدير مبكر لشحنات #فول_الصويا إلى #الصين قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة.

واعتبر مهند الأعمى مدير محافظ شركة بيم كابيتال، في مقابلة بالهاتف من نيويورك مع "العربية" أن المستثمرون ينظرون إلى الشق الايجابي في توقعات النمو الأميركية، بجانب زيادة ثقة المستهلك الأميركي وأرباح الشركات وهذا السبب الرئيسي لصعود الأسهم الأميركية.

لكن الأعمى حذر من أن ارتفاع الأسهم بشكل كبير سيرفع المخاطر، بجانب تراجع مردود السندات الأميركية لفترة 10 سنوات، وهذا سيعزز الحذر لدى المستثمرين في المرحلة المقبلة.