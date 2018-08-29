الكرملين يخفف من وطأة العقوبات:تقلبات الروبل أمر طبيعي

قال المتحدث باسم #الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الكرملين يعتقد أن تقلبات العملة الروسية (الروبل) هي نتيجة لعملية طبيعية للسوق.



وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل 0.61% إلى 68.2800 مقابل الدولار الأميركي.



وبلغت خسائر #الروبل نحو 8% مقابل الدولار منذ بداية الشهر الحالي، متأثراً بالمخاوف من فرض مزيد من العقوبات على روسيا وشراء عملات أجنبية لاحتياطيات البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، سجل الروبل أدنى مستوى في أكثر من عامين مما دفع البنك المركزي إلى تعليق مشترياته اليومية من العملة الأجنبية للاحتياطيات الحكومية، وهو ما خفف الضغط على العملة الروسية المنهكة بالفعل.

وتعززت المخاوف من عقوبات جديدة بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة، وفي ضوء التحقيق الذي يجريه المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، بشأن تأثير روسي مزعوم على الانتخابات الأميركية.

وتأثر الروبل أيضاً بمشتريات عملات أجنبية من أجل احتياطيات الدولة. واشترى البنك #المركزي_الروسي عملات أجنبية بقيمة 20.1 مليار روبل (300.1 مليون دولار) للاحتياطيات في 21 أغسطس آب، مقارنة مع ما قيمته 17.5 مليار روبل في اليوم السابق.