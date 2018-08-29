الذهب يرتفع وتوقعات رفع الفائدة تكبح السوق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، لكن ارتفاع #الدولار توقعاً لصعود أسعار الفائدة الأميركية واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدا من مكاسب المعدن النفيس.

وفي الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% عند 1204.43 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ العاشر من أغسطس عند 1214.28 دولار أمس الثلاثاء، لكنها أغلقت منخفضة 0.8% مع صعود سندات الخزانة الأميركية بعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1210.60 دولار للأوقية.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي شيونج لتداول #الذهب في هونغ كونغ: "الأسعار انتعشت لكن البيع (يوم الثلاثاء) يظهر أن لا أحد يرغب في ملاحقة المعدن فوق 1210 دولارات... ستكون هناك زيادات لسعر الفائدة في سبتمبر وديسمبر وهو ما يثقل كاهل الذهب".

وتراجع الذهب نحو 7.5% هذا العام وسط نزاعات تجارية عالمية وأزمة في العملة التركية، مع تحول المستثمرين على نحو متزايد صوب الدولار.

وارتفعت الفضة اليوم 0.5 % في المعاملات الفورية إلى 14.73 دولار. وصعد البلاتين 1% إلى 793.20 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 943.18 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 956 دولاراً يوم الثلاثاء.