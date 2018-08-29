خطوة جديدة من المركزي التركي تفشل في تضميد جراح الليرة

رفع البنك المركزي التركي سقف حدود الإقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف ابتداءا من اليوم في محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة.



وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة قبل إجتماع مرتقب للبنك #المركزي_التركي في الثالث عشر من الشهر القادم بالإضافة إلى إصدار تقرير #التضخم يوم الأثنين القادم.

في هذه الأثناء خفضت وكالة التصنيف الإئتماني MOODY'S التصنيف الإئتماني لـ20 مؤسسة مالية تركية يوم أمس وعزت ذلك لاستمرار ارتفاع المخاطر الإئتمانية.

من جهة أخرى نفت ألمانيا تقارير تحدثت عن أنها ستقدم مساعدات مالية لتركيا للسيطرة على هبوط الليرة.

وواصلت #الليرة_التركية تراجعها اليوم الأربعاء بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.



وجرى تدوال العملة التركية عند 6.3 ليرة للدولار مقارنة مع 6.2625 ليرة في إغلاق أمس الثلاثاء.



وخسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل #الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في #تركيا. هذا إلى جانب الرسوم والتعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على تركيا، والتي تسببت في تفاقم الأزمة التركية الأميركية وانعكاسها السلبي على الاقتصاد المحلي.