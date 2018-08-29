تداول: إعادة إدراج أدوات دين حكومية بـ4 مليارات ريال

أعلنت شركة السوق المالية السعودية " #تداول" الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج #أدوات_الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية #السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات ريال على الشكل الآتي:



1. زيادة في إصدار رقم 5-07-2018 (رمز تداول:5268) بقيمة 2.25 مليار ريال سعودي ليصل إلى 4.35 مليار ريال.

2 . زيادة في إصدار رقم 7-07-2018 (رمز تداول:5269) بقيمة 500 مليون ريال سعودي ليصل إلى 1.462 مليار ريال.

3. زيادة في إصدار رقم 10-07-2018 (رمز تداول:5270) بقيمة 1.25 مليار ريال سعودي ليصل إلى 1.653 مليار ريال.