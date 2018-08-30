البيزو يعكس الاتجاه صعودا مع رفع المركزي الفائدة لـ60%

رفع البنك المركزي في #الأرجنتين سعر الفائدة إلى 60% من 45% بعد هبوط عملة "البيزو" إلى مستوى متدن جديد أمام الدولار.

والتقطت عملة البيزو الأرجنتينية المنهكة أنفاسها بعد أن قال البنك المركزي إنه سيطرح كمية كبيرة من إحتياطياته الدولارية للبيع ومع إصدار صندوق النقد الدولي بيانا يعبًر عن دعم قوي لحكومة الرئيس موريسيو ماكري.

وأنهى البيزو جلسة التداول مرتفعا 6.08% عند 37 مقابل الدولار الأميركي، مقلصا خسائره على مدار شهر أغسطس إلى 25.89%.

وقال البنك المركزي إنه سيبيع احتياطيات من النقد الأجنبي بقيمة 675 مليون دولار في مزاد.

ورغم ارتفاعه فإن البيزو يبقى العملة الأسوأ أداء في العالم منذ بداية العام الحالي. وقال أحد المتعاملين "البيزو يتعافى بفضل إجراءات البنك المركزي".

وكان الرئيس الأرجنتيني Mauricio Macri قد طلب من #صندوق_النقد الدولي تسريع الإفراج عن شريحة أموال جديدة من قرض مشروط بقيمة 50 مليار دولار، وذلك مع هبوط البيزو إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار وفي ظل توقعات سنوية للتضخم تتخطى 30%.

وواصل المركزي الأرجنتيني البيع من احتياطياته، في محاولة لوقف الهبوط الحاد للعملة المحلية التي فاقت خسائرها منذ العام الحالي 50%، وهو ما أدى إلى تدخلات واسعة من المركزي الأرجنتيني ببيع احتياطيات بقيمة 500 مليون دولار هذا الأسبوع.

وسارت تظاهرات في بوينوس أيريس كما في لا بلاتا وروساريو ومار ديل بلاتا احتجاجا على ارتفاع الأسعار وقام المتظاهرون بالقرع على آنية مطبخ كما في العام 2001 حين شهدت البلاد أزمة إقتصادية واجتماعية خطيرة اقترنت بأكبر تعثر في السداد في تاريخها.

وتشهد ثالث قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية حاليا انكماشا وتجد صعوبة في إنهاض اقتصادها بالرغم من لجوئها إلى صندوق النقد الدولي الذي منحها في يونيو قرضا بقيمة 50 مليار دولار.

وأعلن رئيس الأرجنتين أن صندوق النقد الدولي وافق على تسريع دفعات القرض دعما لبرنامج التقشف الحكومي، غير أن ذلك لم يساهم في طمأنة الأسواق.