بورصة مصر تكسر مستوى 16 ألف نقطة بعد أسابيع دامية

بعد سلسلة من الخسائر العنيفة، تمكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من كسر مستوى 16 ألف نقطة، بعدما تراجع من مستويات في حدود 19 ألف نقطة في بداية العام الجاري.

وقال محللون ومتعاملون، إن هناك موجة شراء قوية بدأت من جلسة أمس الأربعاء، ما دفعت المؤشرات إلى الارتفاع وتحقيق مستويات جيدة، وهو ما يأتي في إطار ظهور عدد من المحفزات التي تتعلق بالأداء الاقتصادي وإعلان هيئة الرقابة المالية في مصر عن استمرار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى عام 2020.

ووفقاً لبيانات #البورصة_المصرية وخلال الساعات الأولى من تعاملات جلسة اليوم الخميس، ربحت الأسهم المدرجة نحو 6.4 مليار جنيه بعدما صعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من مستوى 875.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء إلى مستوى 882.3 مليار جنيه بحلول منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.73%.

على صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي " #إيجي_إكس30 " بنسبة 1.04% مضيفاً نحو 165 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 15836 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأربعاء ليسجل نحو 16000 نقطة بحلول منتصف تعاملات اليوم. مسجلاً بذلك أعلى مستوى في أكثر من شهر ونصف.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% مضيفاً نحو نقطتين فقط بعدما ارتفع من مستوى 745 نقطة في إغلاق تعاملات الأربعاء إلى مستوى 747 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً والذي ارتفع بنسبة 0.51% مضيفاً نحو 10 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 1926 نقطة في نهاية تعاملات جلسة أمس ليسجل نحو 1936 نقطة بحلول منتصف تعاملات الخميس.

وبلغت قيمة التداول بالبورصة نحو 374.9 مليون جنيه، عبر 79.3 مليون سهم.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 2.13% عند سعر 87.97 جنيه، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في 3 أشهر، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 36.1 مليون جنيه.

وحقق سهم البنك التجاري الدولي ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية عقب الإعلان عن التوزيعات المجانية التي أقرها البنك.