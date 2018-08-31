الذهب يتجه نحو أطول موجة خسائر منذ 2013

ارتفع #الذهب اليوم الجمعة مع تحوط المستثمرين للمخاطر الناشئة عن النزاع التجاري المستمر، لكن المعدن الأصفر اتجه إلى أطول موجة خسائر شهرية منذ عام 2013.



وارتفع الذهب 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1207.06 دولار للأونصة، بعدما كان قد لامس أدنى مستوى في نحو أسبوع عند 1195.95 دولار للأونصة يوم الخميس. وانخفضت الأسعار 1.3% منذ بداية الشهر وتتجه للتراجع للشهر الخامس على التوالي.



وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1212.80 دولار للأونصة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 14.61 دولار للأونصة.



وزاد #البلاديوم 1.4% مسجلا 978.62 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى في عشرة أسابيع عند 983.75 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 793.70 دولار للأونصة.