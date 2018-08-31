بافيت: بيركشاير تعيد شراء أسهمها وتشتري المزيد من أبل

قال الملياردير الأميركي #وارن_بافيت رئيس بيركشاير هاثاواي إن الشركة بدأت بإعادة شراء أسهمها للمرة الأولى منذ 2012 وإنها أحدثت زيادة "ضئيلة" في حصتها الضخمة بالفعل في عملاق التكنولوجيا #أبل.



وقال بافيت على شاشات محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي إنه لا يزال من الأفضل للمستثمرين أن يمتلكوا سلة من الأسهم بدلاً من السندات لأجل 30 عاما والأوراق المالية الأخرى الثابتة الدخل، بينما تستفيد الشركات الأميركية من اقتصاد قوي.



ووصل بافيت، الذي يتم اليوم عامه الثامن والثمانين، إلى مطعم سميث آند ولينسكي في مانهاتن مع الشخص الذي وافق في يونيو على دفع أكثر من 3.3 مليون دولار في مزاد خيري سنوي ليتناول الغداء معه.