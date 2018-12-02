الأسهم السعودية تسجل أعلى مستوى منذ شهر

أغلقت #الأسهم_السعودية يوم الأحد عند أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني بفضل مكاسب قوية لعدد من الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر السعودي 1.8 بالمئة ليسجل أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وزاد سهم #مصرف_الراجحي 2.5 بالمئة، في حين صعد سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية #سابك 2.2 بالمئة.

وقفز سهم #مصرف_الإنماء_السعودي 6 بالمئة بعد توصية مجلس الإدارة بتوزيع #أرباح_نقدية سنوية بواقع ريال (0.26 دولار) للسهم عن 2018، ارتفاعا من 0.8 ريال لعام 2017.

ومن بين 180 سهما جرى تداولها في سوق الأسهم السعودية، صعد 162 سهما بينما هبط 13 فقط.