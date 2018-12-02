بورصة مصر تخسر 5.1 مليار جنيه بتداولات اليوم

سجلت مؤشرات #البورصة_المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.1 مليار جنيه ليصل إلى 744.5 مليار جنيه.

وقال معتز عشماوي العضو المنتدب بشركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية، في مقابلة مع "العربية"، إن زيادة رأسمال "غلوبل تيليكوم" تسببت بتراجع كبير في سهمها خلال تداولات اليوم وبما لها من وزن نسبي في المؤشر.

وأشار إلى تداولات كلية بلغت 1.2 مليار جنيه في السوق المصرية، منها 509 ملايين جنيه تعاملات سوق الأسهم، و650 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27 في المئة مسجلًا 13150.08 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.93 في المئة مسجلًا 675.23 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.88 في المئة مسجلًا 1691.7 نقطة عند الإغلاق.