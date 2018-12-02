قرب المرحلة الثانية من الترقية ترفع سيولة الكويت بـ24%

شهدت #بورصة_الكويت ارتفاعا في متوسط السيولة الإجمالية خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 24%، حيث بلغت بنهاية تعاملات الشهر نحو 17 مليون دينار، رغم اقتصار أيام التداول خلال الشهر الماضي على 17 جلسة فقط بسبب إغلاق السوق لأسباب تقلبات الطقس.

وحققت البورصة مكاسب رأسمالية بنهاية نوفمبر بنحو نصف مليار دينار، لتصل إلى 29 مليار دينار، بنمو 1.7%.

وأنهت مؤشرات البورصة نوفمبر على ارتفاعات جماعية، حيث أغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع بنسبة 1.3%، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6%، والسوق الرئيسي ارتفع بنسبة 0.7%.

ويأتي ذلك مع قرب دخول نحو نصف مليار دولار كدفعة ثانية متوقعة من الترقية إلى مؤشر فوتسي، علما أن نصف مليار دولار قد دخلت في شهر سبتمبر في إطار المرحلة الاولى من الترقية.