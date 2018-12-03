الذهب يتجاوز ذروة 3 أسابيع مع هبوط الدولار

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع بفعل تراجع الدولار، حيث يتجدد طلب المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد الهدنة، التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية.



وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا نحو 0.7 بالمئة إلى 1230.78 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1231.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8% إلى 1235.2 دولار للأونصة.



وقال هاريش ف. مدير أبحاث سوق السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية "الدولار نزل عن مستوياته المرتفعة، مما يدعم الذهب"، مضيفا أن السوق ستظل تراقب نوايا الولايات المتحدة والصين عن كثب.



وزاد البلاديوم حوالي واحد بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1188.49 دولار للأونصة بعد أن اخترق مستوى 1200 دولار للمرة الأولى يوم الجمعة.



وصعدت الفضة 1.6% إلى 14.40 دولار للأونصة في حين قفز البلاتين نحو 2% إلى 812.10 دولار للأونصة.