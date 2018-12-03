غُرمت.. فنبهت "الكابلات":لن نقبل توكيلات مخالفة للنظام

قالت شركة #الكابلات_السعودية، إن على المساهمين ضرورة التقيد بنموذج الوكالة المعتمد من هيئة سوق المال، مؤكدة أنها لن تقبل أي وكالة في المستقبل غير مطابقة لنموذج الوكالة المعتمدة، حسب النظام.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن ذلك يأتي بعد تغريمها من قبل هيئة السوق المالية بشأن مخالفتها الفقرة (أ) من المادة الـ48 من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة، تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والفقرة (أ) من المادة الـ49 من هذه الضوابط، لقبولها عدداً من توكيلات المساهمين على نماذج غير مطابقة لتلك المعتمدة من هيئة سوق المال.

وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية قد فرض غرامة مالية على شركة الكابلات السعودية بواقع 50 ألف ريال.

وقالت هيئة السوق في بيان لها، في 28 نوفمبر الماضي، إن قرار تغريم الشركة جاء بسبب مخالفتها الفقرة (أ) من المادة الثامنة والأربعين من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة، تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وأضافت الهيئة، أن الشركة قبلت عدداً من التوكيلات غير المطابقة للصيغة الواردة في ملحق رقم (1) من هذه الضوابط.

ولفتت هيئة السوق، إلى أنه تم فرض غرامة مالية أخرى على الشركة بقيمة 50 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من هذه الضوابط، لقبولها عدداً من التوكيلات المخالفة لشروط التصديق.