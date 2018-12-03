بعد هدنة الصين وأميركا..نيكاي عند أعلى مستوى بـ6 أسابيع

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأعلى مستوى في 6 أسابيع، اليوم الاثنين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين الامتناع عن فرض رسوم جمركية جديدة ومحاولة التوصل لاتفاق تجارة في غضون 90 يوما.



وصعد نيكاي 1% إلى 22574.76 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 22 أكتوبر تشرين الثاني.



وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات والآلات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية أداءً يفوق السوق.



وارتفع سهم هيتاشي 4.1% وتي.دي.كيه 3.3% وتويوتا موتور 3.4%.



وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3% إلى 1689.05 نقطة.