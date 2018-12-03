جلسة سادسة من المكاسب تصعد بالأسهم السعودية

وسط التفاؤل باتفاق لخفض إنتاج النفط، صعدت #الأسهم_السعودية للجلسة السادسة على التوالي، ليغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 71.77 نقطة ويقفل عند مستوى 7916.79 نقطة.

وبلغت تداولات جلسة اليوم أكثر من 4.3 مليار ريال، وبلغ عدد #الأسهم_المتداولة أكثر من 159 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 138 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وقال تركي فدعق، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، في مقابلة مع "العربية" إن السوق المالية السعودية تلقت مؤشرات متباينة من أسواق النفط في المرحلة الماضية، بدأت بتوقع نقص المعروض الإيراني بمقدار 1.5 مليون برميل ثم تغير المؤشرات مع استثناءات لبعض الدول لاستيراد #النفط الإيراني.

وتوقع فدعق مواصلة الأداء القوي لأسعار النفط حتى اجتماع #أوبك الخميس المقبل "والذي سيحدد كمية الخفض وبالتالي بدء التأثير بصورة مختلفة في الأسعار".

كما أشار إلى تأثير زيادة الإنتاج الأميركي فوق 11 مليون برميل يومياً للمرة الأولى تاريخياً، بجانب عدة عوامل أخرى بدورها تؤثر على أسواق النفط والتي تتأثر بها سوق الأسهم السعودية بشكل كبير.

وفي تداولات الأسهم السعودية لليوم، كانت أسهم شركات #صادرات و #معادن، متطورة، تهامة، والأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت، الكيميائية، التعاونية، باتك، والدرع العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.91%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، سابك، الأسماك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، الإنماء، صادرات، الأسماك، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر #الأسهم_السعودية_الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 19.35 نقطة ليقفل عند مستوى 2421.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 321 ألف سهم تقاسمتها 343 صفقة.