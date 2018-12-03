مرة أخرى.. تمديد "خصخصة البورصة الكويتية" فترة إضافية

قالت شركة كامكو للاستثمار، مستشار خصخصة شركة #بورصة_الكويت، إن هيئة أسواق المال مددت موعد تقديم طلبات التسجيل للمشاركة في مزايدة البورصة شهرا ليصبح الموعد الجديد في 31 يناير المقبل، بدلاً من نهاية ديسمبر الجاري، على أن تكون الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2019 لتقديم العطاءات المالية، بدلاً من 10 و13 ديسمبر الجاري. وكان موعد خصخصة البورصة قد تأجل أكثر من مرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة #كامكو_للاستثمار فيصل صرخوه إبداء رغبة 5 مشغلين عالميين بمزايدة خصخصة البورصة، فضلاً عن 11 شركة محلية بينها بنكان.

وبيّن أنه تم تأهيل بورصتي أثينا ومدريد من بين 3 بورصات عالمية تقدّمت بعطاءات فنية، وجميعها انطبقت عليها الشروط المنصوص عليها في المزايدة المطروحة، في حين لم تتقدم بورصتان بعطاءات.