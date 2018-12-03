مصر تستهدف إصداري سندات بالعملة الصعبة بالربع الأول

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إن بلاده تهدف لطرح إصداري سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019.



ولفت معيط، على هامش مؤتمر أعمال، إلى أن الطرح يمكن أن يكون لإصدارين أو أكثر في الربع القادم الذي يجري التخطيط له.

وفي سياق منفصل، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية المصري، أحمد كجوك، إن #مصر تستهدف زيادة متوسط آجال ديونها إلى 3.5 عام بنهاية السنة المالية الجارية 2018-2019.

وأضاف كجوك "عمر الدين كان قد وصل إلى أقل من عامين، نستهدف زيادته إلى 3.5 سنة بنهاية السنة المالية الحالية، ثم زيادته فيما بعد إلى قرب الخمس سنوات فى المدى المتوسط.

"الهدف من زيادة عمر آجل الدين حتى لا نضطر للاقتراض كل شهر لسداد القروض المستحقة".