"العقارية" ترفع رأسمال "الوديان" لـ2.85 مليار ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية "العقارية" عن موافقة وزارة التجارة والاستثمار اليوم على زيادة رأس المال لشركة الوديان العقارية السعودية، الشركة التابعة والمملوكة بنسبة 100% لها ليصبح رأس المال بعد الزيادة 2.853 مليار ريال بدلاً من مليار ريال، مقسماً إلى 285.3 مليون سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها 10 ريالات.

ونوهت الشركة بأن جميعها أسهم عادية نقدية وعينية، منها حصة نقدية بمبلغ 250 مليون ريال مدفوعة بالكامل وحصة عينية تمثل ثمن أرض مشروع الوديان، بمبلغ مقداره 2.6 مليار ريال سعودي.

وأطلقت "العقارية" في أغسطس الماضي مشروع "الوديان"، بتكلفة تبلغ 10 مليارات ريال للمرحلة الأولى.