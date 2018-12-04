الدولار يتراجع مع هبوط عوائد السندات الأميركية

تراجع الدولار في آسيا اليوم الثلاثاء في الوقت الذي انخفضت فيه #عوائد_سندات_الخزانة الأميركية لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مع قلق المستثمرين بشأن توقف محتمل في دورة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.



وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 2.94% اليوم، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر. وتراجع الفارق بين العائد على #السندات_الأميركية لأجل عامين والسندات لأجل عشرة أعوام لأدنى مستوى منذ يوليو تموز 2017.



وتراجع مؤشر #الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.23% إلى 96.8.



وانخفض الدولار 0.5% مقابل اليوان في السوق الخارجية إلى 6.8375. وأمس الاثنين خسرت العملة الأميركية 1.07% وهو أكبر انخفاض لها بالنسبة المئوية منذ 25 أغسطس.



واستفاد الدولار الاسترالي من عمليات بيع واسعة النطاق للدولار الأميركي، ليرتفع 0.2% في المعاملات الآسيوية إلى 0.7368 دولار أميركي. وأبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر فائدة النقد الرئيسي دون تغيير اليوم في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.



وجرى تداول الين عند 113.05 للدولار، مع تراجع العملة الأميركية 0.5% مقابل العملة اليابانية.



وزاد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2744 دولار بسبب الضعف العام للعملة الأميركية. ويوم الاثنين، هبط الإسترليني لما دون 1.27 دولار للمرة الأولى منذ 31 أكتوبر.



وتكبد #الإسترليني خسائر على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية في الوقت الذي يراهن فيه المتعاملون على أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن تتمكن من نيل موافقة البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي عشر من ديسمبر.