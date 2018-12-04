تغطية طرح "الخبير ريت" 104% من 25 ألف مكتتب

أعلنت شركة #الخبير_المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، إغلاق الطرح الأولي لأسهم صندوق "الخبير ريت" مع تجاوز عدد المكتتبين 25 ألف مشترك بتغطية نسبتها 104% للوحدات المطروحة، وقد تجاوز إجمالي حجم الأموال المجمعة من الطرح الأولي 247 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية، أحمد غوث في بيان صحافي، إن "تغطية الطرح الأولي للصندوق تدل على ثقة المستثمرين في الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العقارية السعودية".

وأكد أن الاكتتاب الأولي لصندوق #الخبير_ريت استقطب عدداً من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المهتمين بالفرص المتميزة التي يوفرها الصندوق، مضيفاً "من المتوقع أن يشهد عدد الصناديق العقارية المتداولة تزايداً خلال الفترة القادمة، فالعرض لا يزال محدوداً".

وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فيما يخص التخصيص ورد الفائض للمستثمرين خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح.

يذكر أن صندوق "الخبير ريت" يستثمر في 7 أصول عقارية متنوعة مُدِرة للدخل موزعة في مواقع في كل من الرياض وجدة وتبوك.

وتُعد "الخبير المالية" شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية.