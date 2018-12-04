من هو نائب رئيس البورصة المصرية الجديد؟

قالت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قراراً بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ نائباً لرئيس البورصة لمدة 4 سنوات.



وأضافت الحكومة في بيان أن عبد الرحمن "يتمتع بخبرة عملية بمجال سوق المال لنحو 25 عاماً منذ بداية عمله بالبورصة عام 1993"، حيث عمل بكل من هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي.



وظل موقع نائب رئيس البورصة شاغرا منذ تعيين محسن عادل رئيساً لهيئة الاستثمار في يوليو/تموز 2018.