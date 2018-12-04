"التجاري الدولي" يتكبد خسائر حادة وسوق مصر تواصل النزيف

تسببت مبيعات محلية وعربية في زيادة حدة الخسائر التي تواجهها #البورصة_المصرية منذ بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وشهد سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي موجة تراجع خلال الفترة الماضية، ليهبط بأكثر من 13% خلال الأسبوعين الماضيين ما تسبب في ارتفاع حدة الضغوط التي يواجهها المؤشر الرئيسي، بالتزامن مع قرار التعديلات الضريبية على أذون وسندات الخزانة.

وحتى منتصف تعاملات اليوم، هبط سهم #البنك_التجاري_الدولي بنسبة 3.43% عند سعر 70 جنيهاً. وفي تلك الأثناء بلغت قيمة التداول على السهم 39.4 مليون جنيه، من خلال 559 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة فاقداً نحو 12.3 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 1.67% بعدما تراجع من مستوى 735.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الاثنين إلى مستوى 723 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات اليوم.

على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر حادة بلغت نسبتها نحو 2.36% فاقداً نحو 305 نقاط بعدما هوى من مستوى 12934 نقطة في إقفال تعاملات جلسة أمس ليسجل مستوى 12629 نقطة في منتصف تعاملات اليوم مسجلاً بذلك أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.91% فاقداً نحو 6 نقاط بعدما تراجع من مستوى 672 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 666 نقطة في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 1.14% فاقداً نحو 19 نقطة بعدما هوى من مستوى 1681 نقطة في نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء إلى نحو 1662 نقطة في منتصف تعاملات جلسة اليوم.

وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 11.9 مليون سهم، بقيمة 47.21 مليون جنيه، عبر تنفيذ 1.9 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي بلغ نحو 90.2 ألف جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي بلغ نحو 73.8 ألف جنيه و16.4 ألف جنيه على التوالي.