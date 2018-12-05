الدولار تحت ضغط من انخفاض العوائد ومخاوف الركود

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء لكنه ظل تحت ضغط، حيث يؤدي تحول منحنى العائد على #سندات_الخزانة_الأميركية إلى مخاوف من ركود اقتصادي محتمل.



وحقق #الدولار أداء متميزا بلا منازع لأشهر أمام بقية العملات لكن هذا قد لا يستمر بفعل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الأم.



وزاد مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.103 مقلصا خسائر الأسبوع الحالي إلى 0.2%.



ونزل المؤشر، الذي يقيس قوة #العملة_الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.6% متراجعا عن أعلى مستوى في 17 شهرا 97.693 الذي لامسه في 17 نوفمبر.



وهبط #اليورو 0.1% إلى 1.1328 دولار.



وقال محللون في كومرتس بنك إنه في غياب قرار في النزاع بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشأن الميزانية أو أي تطورات إيجابية متعلقة باليورو، فمن المرجح تداول العملة الأوروبية في نطاق بين 1.12 و1.16 دولار.



وتراجع الدولار الأسترالي أكثر من 0.7% مقابل الدولار الأميركي بفعل بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات مما قلل بدرجة أكبر فرص زيادة #سعر_الفائدة.



وابتعد الدولار الأسترالي بشدة عن أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله مطلع الأسبوع الحالي عند 0.7394 دولار أميركي.



وزاد الدولار 0.2% إلى 112.97 ين ليعوض بعض خسائر الجلسة السابقة عندما سجل أكبر خسائره اليومية منذ 20 يوليو.