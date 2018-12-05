تبادل للعملات بـ500 مليون دولار بين الإمارات والهند

وقعت الهند والإمارات العربية المتحدة الثلاثاء اتفاقية مبادلة للعملة لتعزيز الاستثمار وإتاحة التجارة المباشرة بدون استخدام الدولار أو غيره من العملات الدولية.



وقال بيان للسفارة الهندية إن اتفاق المبادلة يتعلق بملياري درهم إماراتي أو 35 مليار روبية هندية (496 مليون دولار) بناء على ما يطلبه البنك المركزي.



وأضاف البيان "من المتوقع أن تقلص اتفاقية مبادلة العملة الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة الاعتماد على العملات الصعبة مثل الدولار الأميركي"، مضيفا أن البنكين المركزيين أبرما الاتفاق.



جرى توقيع الاتفاقية، التي من شأنها أن تعطي دفعة لعملتي البلدين، بعد الاجتماع الثاني عشر للجنة الهندية الإماراتية المشتركة برئاسة وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي.



بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 52 مليار دولار في 2017، بحسب البيانات الواردة من السفارة الهندية في الإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 2015، مدد البنك المركزي الصيني اتفاقية مبادلة للعملة مع مصرف الإمارات المركزي بقيمة 5.54 مليار دولار.